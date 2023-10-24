Да, но нет

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник рассмотрела новую порцию предложений представителей Госдумы и Совета федерации. Концептуально поддержан законопроект единороссов о новых полномочиях регионов в сфере молодежной политики и инициатива сенаторов, направленная на борьбу с получением иностранцами миграционного статуса через фиктивный брак. А вот предложения представителей парламентской оппозиции, предполагающие некоторые дополнительные социальные выплаты членам семей участников боевых действий, а также родителям, получающим пособие на ребенка, комиссия признала «нуждающимися в существенной доработке».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности концептуально поддержала законопроект сенаторов Юрия Валяева и Ирины Рукавишниковой. Инициатива направлена на недопущение возможности использования иностранными гражданами фиктивных браков и процедуры усыновления для получения миграционного статуса на территории России.

Авторы хотят скорректировать положения законов, регламентирующих дополнительные условия упрощенного порядка получения права на проживание в России иностранцами, состоящими в браке с россиянами или имеющими детей с российским гражданством.

Кроме того, сенаторы предлагают аннулировать разрешение на временное проживание или вид на жительство тем иностранцам, которые получили его как родители или усыновители граждан России, но были лишены родительских прав судом или же в случае отмены такого усыновления.

Комиссия также дала положительное заключение на проект группы депутатов-единороссов о дополнительных полномочиях регионов в сфере молодежной политики. К ним относятся подготовка молодых специалистов, в том числе через систему студенческих отрядов, содействие трудовому воспитанию молодежи, «правильному формированию ценности труда». Авторам предложили внести корреспондирующие поправки в закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ». Кроме того, в законопроекте уточняется понятие «молодой специалист» и вводится новое — «молодой работник», которое, впрочем, правительственная комиссия сочла излишним и дублирующим первое. Также в заключении комиссии указано, что новые полномочия могут повлечь за собой новые расходы, а значит, в соответствии со ст. 83 Бюджетного кодекса необходимо описать их источники. Авторам рекомендуется доработать документ с учетом указанных замечаний перед рассмотрением его в первом чтении.

На статью Бюджетного кодекса комиссия ссылается и в заключениях к законопроектам Ярослава Нилова (ЛДПР) и Нины Останиной (КПРФ). При этом оба документа, по мнению комиссии, нуждаются в существенной доработке. Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов предложил установить членам семей погибших участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, инвалидов и ветеранов боевых действий ежемесячную денежную выплату в размере, предусмотренном для участников Великой Отечественной войны. В заключении комиссии говорится, что это предложение не соответствует концепции закона о ветеранах, который устанавливает наибольший объем мер социальной поддержки непосредственным участникам боевых действий в годы Великой Отечественной войны. При этом законопроект породил разногласия между некоторыми ведомствами: его поддержала Росгвардия, а Минтруд, Минобороны, Минэкономики, МВД, Минфин, Минюст и ФСБ высказались против.

Глава думского комитета по делам семьи Нина Останина предлагала увеличить до 18 лет возраст ребенка, на которого назначается ежемесячное пособие в связи с его рождением и воспитанием. В своем заключении правительственная комиссия утверждает, что поддержка граждан с детьми «является приоритетным направлением в деятельности правительства», и перечисляет выплаты, которые уже сейчас получают родители.

Впрочем, другой законопроект Ярослава Нилова комиссия поддержала при условии доработки до внесения в Госдуму.

В нем предлагается установить административную ответственность за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса за безбилетный проезд инвалида первой группы. Правительство просит дополнить пояснительную записку анализом «фактически совершенных деяний, подпадающих под признаки таких правонарушений, их количества, динамики, причин и условий совершения». При этом комиссия отмечает возможные трудности с визуальным определением группы инвалидности.

Предложение коммуниста Михаила Матвеева предусмотреть повышенные меры уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота алкоголя, повлекшие за собой причинение тяжкого вреда здоровью или смертельный исход, правительство сочло избыточным. В проекте отзыва говорится, что в апреле уже были приняты поправки к Уголовному кодексу, предусматривающие безальтернативное лишение свободы на срок до десяти лет за причинение по неосторожности смерти двум или более лицам.

Член комитета Российской ассоциации по связям с общественностью Павел Склянчук прогнозирует невысокие шансы на прохождение и тем законопроектам, которые получили рекомендацию по значительной доработке. «По сложившейся практике правительство использует обтекаемые формулировки в заключениях и отзывах на законопроекты от оппозиционных фракций,— поясняет эксперт.— Это делается для того, чтобы оппозиция не могла использовать правовые оценки Белого дома для критики, но по факту такое "ни нет, ни да" комитетами трактуется в пользу отклонения проектов федеральных законов».

Ксения Веретенникова