В Москве арестованы еще двое нападавших на прохожих подростков

Суд в Москве арестовал еще двух молодых людей 2008 года рождения, участвовавших в массовых драках в столице и Подмосковье, а также беспричинно нападавших на прохожих. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по Москве.

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«В результате проведенных следственных действий установлена причастность еще двух фигурантов также 2008 года рождения, им предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде лишения свободы»,— говорится в сообщении следствия.

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски, допросили сотрудников безопасности торгово-развлекательного центра, изъяли видеозаписи с камер видеонаблюдения. Ранее были задержаны два других участника массовых драк в Москве и Подмосковье, нападавшие на прохожих.

По данным следствия, с сентября по октябрь в Москве и Химках подростки в составе организованной преступной группы «из хулиганских побуждений беспричинно наносили удары руками и ногами незнакомым людям».

Драки происходили в торговом центре на Ходынском бульваре, а также в одной из химкинских школ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное организованной группой с применением насилия к гражданам). В отношении руководства школы возбуждено уголовное дело о халатности.

Анастасия Ларина