Элитные покупатели оживились на фоне сокращения предложения

По итогам третьего квартала 2023 года спрос на квартиры в дорогих новостройках Петербурга увеличился более чем в полтора раза по сравнению с предыдущим кварталом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем нового предложения элитного жилья на первичном рынке по итогам трех кварталов 2023 года составил 14,5 тыс. кв. м, что в два раза меньше, чем показатель за аналогичный период 2022 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Объем нового предложения элитного жилья на первичном рынке по итогам трех кварталов 2023 года составил 14,5 тыс. кв. м, что в два раза меньше, чем показатель за аналогичный период 2022 года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно данным консалтинговой компании NF Group, следуя намеченной в предыдущем квартале тенденции восстановления покупательской активности, на протяжении третьего квартала отмечался высокий интерес к элитным новостройкам. С июля по сентябрь на первичном рынке элитного жилья было заключено 134 сделки, что на 65% больше, чем в третьем квартале 2022 года, и на 79% больше числа сделок предыдущего квартала. Всего за девять месяцев 2023 года было реализовано 247 элитных квартир и апартаментов, что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 5%.

В третьем квартале покупатели чаще всего предпочитали лоты в уже готовых домах — 64% от общего числа сделок. В структуре продаж существенно выросла доля квартир и апартаментов с четырьмя спальнями (+13 п. п. по сравнению со вторым кварталом), а средняя площадь проданного лота достигла 123 кв. м (+13% за квартал).

Высокий спрос на квартиры в новостройках, а также отсутствие выхода новых проектов в продажу в третьем квартале стали причиной снижения объема предложения на первичном рынке: на конец сентября на нем экспонировалось около 850 элитных квартир и апартаментов (–17% за квартал).

По итогам третьего квартала цена предложения составила 570 тыс. рублей за квадратный метр, увеличившись за квартал на 4%. Средний бюджет сделки по покупке квартиры вырос на 16% за квартал и составил 69,1 млн рублей.

Андрей Соловьев, партнер, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group, говорит: «В третьем квартале 2023 года спрос на элитное жилье в Санкт-Петербурге заметно возрос. Нестабильность валютного рынка стала одной из причин, побудивших покупателей искать способы сохранить свои накопления. Это привело к уменьшению предложения в элитных новостройках. Теперь многое будет зависеть от пополнения рынка новыми объектами. Можно сказать, что в условиях колебаний валютных курсов люди ищут надежные способы инвестирования, и элитная недвижимость по-прежнему способна справиться с этой задачей. Многие застройщики сейчас готовы предлагать дисконты, но при сохранении высокого спроса от скидок могут отказаться. Поэтому сейчас отличное время для приобретения элитной недвижимости для собственного проживания и с целью инвестиции».

При этом господин Соловьев отмечает, что по итогам трех кварталов девелоперскую активность по выводу новых элитных объектов на рынок можно охарактеризовать как невысокую. Объем нового предложения составил 14,5 тыс. кв. м, что в два раза меньше, чем показатель за аналогичный период 2022 года. «Тем не менее до конца 2023 года можно ожидать старта продаж нескольких элитных домов в Центральном районе общей жилой площадью более 20 тыс. кв. м»,— сообщает эксперт. По его словам, объем ввода на рынке элитного жилья по итогам трех кварталов составил 22 тыс. кв. м: был введен в эксплуатацию жилой комплекс на Петровском острове «Петровская коса, 1».

Игорь Бадиков, директор по продажам агентства недвижимости A-Estate, обращает внимание, что с прошлого февраля года спрос на дорогое жилье постепенно снижался, поэтому некоторые застройщики даже предлагали точечное снижение цен в районе 10%. «В этом году таких эксклюзивных предложений уже нет: рынок стабилизировался. Хотя часть покупателей и продолжает ждать снижения, однако предпосылок к этому мы сегодня не наблюдаем. Альтернатива таким скидкам — рассрочки от застройщика с лояльными условиями для клиентов, когда до 50% оплаты переходит на месяц ввода объекта в эксплуатацию. Разумеется, если элитная квартира приобретается в строящемся доме»,— подчеркивает он.

Петр Войчинский, гендиректор компании «МК-Элит», говорит: «На рынке продаж элитной недвижимости заметное оживление, в том числе ввиду давно не выводившихся в продажу новых объектов, предложение явно уступает спросу. Средняя стоимость квадратного метра составила 445 тыс. рублей в бизнес-классе, в элитном сегменте — 549 тыс., в классе de luxe — 850 тыс.». По его словам, средняя площадь сделки при покупке дорогого жилья в Петербурге — 118 кв. м.

Екатерина Немченко, коммерческий директор холдинга РСТИ, добавляет: «Осторожный интерес в начале года со стороны покупателей элитной недвижимости сопровождался всплесками сделок во время изменений стоимости национальной валюты. Очередную волну спроса мы переживаем прямо сейчас. Очевидно, что те, кто имеет накопления в валюте, охотно расстаются с ними, когда стоимость валюты достигает максимума, и вкладывают деньги в недвижимость. Самый востребованный продукт на рынке элитного жилья Петербурга — готовые квартиры с качественным ремонтом. Именно они в поле зрения конечного покупателя, который рассматривает покупку для проживания в квартире, и инвесторов, для которых важен объем инвестиций и сроки окупаемости без дополнительных вложений». По ее мнению, в элитных новостройках интерес представляют объекты, введенные в эксплуатацию, которые можно беспристрастно оценить, а также объекты на самом старте, которые дают максимальный выбор вариантов и имеют запас по росту стоимости в процессе строительства. Госпожа Немченко отмечает, что увеличился объем ипотечных сделок с дорогой недвижимостью, что ранее имело скорее штучный характер. «По-прежнему востребованным инструментом остается длительная рассрочка, которую предоставляют застройщики. Инвесторы предпочитают делать вложения в квартиры площадью до 100 кв. м, большие по площади квартиры выбирают покупатели для собственного проживания»,— делится она.

Оксана Кравцова, генеральный директор ГК «Еврострой», уверена, что к элитному сегменту Петербурга можно относить только жилье и апартаменты, расположенные на Крестовском и Каменном островах, а также камерные объекты на Петроградской стороне и в Центральном районе Санкт-Петербурга со стоимостью от 700 тыс. рублей за квадратный метр и с наличием необходимой инфраструктуры. «За прошедшие девять месяцев в Петербурге появилось только два таких новых объекта, и оба — в Петроградском районе»,— указывает она.

«На примере наших объектов можем сказать, что цена недвижимости выросла в среднем на 10%. Так, в готовом клубном доме "Приоритет" на Воскресенской набережной, к торжественному открытию которого мы готовимся, стоимость выросла как раз на 10% и составила от 800 тыс. до 1,2 млн рублей за квадратный метр»,— рассказала госпожа Кравцова.

Олег Привалов