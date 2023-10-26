Взлет и падение «зеленого строительства»

Термин «зеленое строительство» впервые вошел в девелоперский обиход немногим более пятнадцати лет назад. Году, наверное, к 2013-му почти каждый петербургский застройщик, работающий в сегментах выше «эконома», при продвижении своего продукта не забывал указывать, что дом строится по энергоэффективным технологиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вообще-то в стране с такими дешевыми энергоресурсами, как Россия, людей, действительно беспокоящихся об экономии, всегда было довольно мало. По крайней мере, решающим аргументом для покупки жилья возможность платить меньше за свет и тепло стать не могла. Но элементы «зеленого строительства» активно внедрять на рынке начали зарубежные компании — в частности финские, тогда достаточно широко представленные на рынке города. Местные застройщики, пытавшиеся встать на один уровень с зарубежными конкурентами, также «подхватили» энергоэффективную повестку.

Однако мода модой, но экономику проектов никто не отменял. А строить дома с действительно высоким классом энергоэффективности оказалось на десятки процентов дороже, чем жилье с минимальными характеристиками, отвечающими действующим российским нормативам по энергосбережению. И вполне ожидаемо, что уже к концу 2010-х годов вопросы «зеленого строительства» отошли на второй план. А уж после 2022 года, когда западные девелоперы с рынка ушли, да и поток иностранных покупателей жилья иссяк, ESG-повестка и вовсе стала неактуальной.

То, насколько важен этот вопрос сегодня для девелоперов, наглядно демонстрирует тот факт, что в некоторых строительных компаниях города уже появились маркетологи, которые считают, что понятие «зеленого строительства» включает в себя работы над ландшафтным дизайном и «создание умиротворенной атмосферы» на территории дворовых комплексов.

Однако списывать со счетов энергоэффективные технологии в строительстве все же не стоит. В России растет доля индивидуального жилья, использующего автономные источники тепла и энергии. И для таких объектов вопрос экономии будет важен всегда.

Валерий Грибанов, редактор Guide «Территория развития»