В Адлере пресекли вывоз иностранцем наркотиков в Абхазию

В Адлере предотвратили вывоз иностранцем партии наркотиков в Абхазию. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Партию метадона массой около 300 г обнаружили под правым крылом автомобиля злоумышленника на пограничном пункте пропуска «Адлер».

«Обнаружен полимерный сверток белого цвета, с кристаллообразным веществом светлого цвета внутри»,— говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего для принятия дальнейшего процессуального решения.

Анастасия Донскова

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