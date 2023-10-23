В Адлере пресекли вывоз иностранцем наркотиков в Абхазию
В Адлере предотвратили вывоз иностранцем партии наркотиков в Абхазию. Об этом сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.
Партию метадона массой около 300 г обнаружили под правым крылом автомобиля злоумышленника на пограничном пункте пропуска «Адлер».
«Обнаружен полимерный сверток белого цвета, с кристаллообразным веществом светлого цвета внутри»,— говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего для принятия дальнейшего процессуального решения.
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