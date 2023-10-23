В Пензенской области подходит к концу кампания по уборке свеклы

Урожайность сахарной свеклы в Пензенской области составила в этом году 449 ц/га, сообщила пресс-служба регионального правительства.

К сегодняшнему дню уборочная кампания по свекле подходит в субъекте РФ к концу — урожай собрали с 71% полей (всего — 58,4 тыс. га), валовой сбор составил 1,871 млн т.

«В ряде районов урожайность превышает 500 ц/га, наивысшая урожайность составила 630 ц/га. Показатель средней урожайности в целом по области превышает среднемноголетний показатель на 19 %», — говорится в релизе.

Дарья Васенина

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