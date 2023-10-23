За восемь лет на Кубани в 67 раз вырос объем субсидий учреждениям культуры

В Краснодарском крае за восемь лет в 67 раз вырос объем субсидий на ремонт учреждений культуры. Фотографии отреставрированных объектов опубликовала в своем Telegram-канале вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Замглавы региона рассказала, что в поселке Сукко дом культуры построили с нуля. Как отметила госпожа Минькова, для края событие является значимым, так как новые ДК на Кубани не строили больше 50 лет. В то же время только за пять лет в регионе отремонтировали больше 300 учреждений культуры по краевой программе «Развитие культуры» и нацпроекту «Культура».

В 2015 году объем субсидий на ремонт и укрепление материально-технической базы культурных учреждений составлял 15 млн руб. В прошлом и нынешнем годах объем средств вырос до 1 млрд руб. Больше 800 объектов получили поддержку.

Вячеслав Рыжков

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