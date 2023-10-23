Бюджет Липецкой области может быть исполнен с дефицитом 30,3 млрд рублей

26 октября липецкий облсовет рассмотрит проект закона о региональном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Согласно размещенному на сайте облсовета законопроекту, доходы бюджета по итогам 2023 года составят 87,3 млрд руб., расходы — 117,6 млрд руб., дефицит — 30,3 млрд руб.

В 2024 и 2025 годах бюджеты также прогнозируются дефицитными. Доходы в 2024 году планируются в 92,4 млрд руб., расходы — 98,9 млрд руб., дефицит — 6,5 млрд руб. В 2025 году основные параметры бюджета, согласно документу, могут стать еще меньше: доходы — 79,3 млрд руб., расходы — 83,4 млрд руб., дефицит — 4,1 млрд руб.

Всего в повестке 31-й сессии обсовета около 20 вопросов. Помимо прочего, планируется внести изменения в закон «О финансовой поддержке граждан в сфере содействия занятости населения» и в закон «О порядке предоставления гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда Липецкой области».

Мария Старикова

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