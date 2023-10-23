Импорт из Мексики в Саратовскую область вырос в 2023 году в 17,8 раза

В Торгово-промышленной палате (ТПП) Саратовской области прошла встреча с чрезвычайным и полномочным Послом Мексики в Российской Федерации Эдуардо Мехиасом, сообщила пресс-служба регионального министерства экономического развития.

Посол отметил, что торговый оборот России и Мексики после пандемии коронавируса вырос и составляет $4 млрд. Председатель региональной ТПП Алексей Антонов и министр экономразвития Андрей Разборов уточнили, что существует возможность увеличить показатель.

Саратовская сторона предложила организовать на базе ТТП «онлайн-выставку с презентацией экспортной продукции из Мексики, которая могла бы дополнительно поступать на саратовский рынок». Господин Мехиас ответил, что такую выставку можно было бы провести в 2024 году.

В сообщении уточняется, что внешнеторговый оборот между Саратовской областью и Мексикой в первом полугодии 2023 года увеличился в 3,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года: экспорт — в 3,3 раза, импорт — в 17,8 раза.

Дарья Васенина

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