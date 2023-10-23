Горячему Ключу хотят присвоить статус «Города воинской доблести»

Горячему Ключу планируют присвоить статус «Города воинской доблести». Об этом сообщил глава муниципалитета Сергей Белопольский в Telegram.

«Именно в наших горах был остановлен захватчик и не смог пройти к морю — в Битве за Кавказ это имело важное значение»,— говорится в сообщении.

Господин Белопольский отметил, что уже распорядился начать соответствующую работу по подготовке необходимой документации.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram