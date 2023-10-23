В Краснодаре осудили жителя за стрельбу в пиротехников, нанятых женихом внучки

В Краснодаре осудили мужчину, напавшего на рабочих, установивших пиротехническую инсталляцию по заказу жениха его внучки. Молодой человек пытался сделать девушке предложение. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В Ленинском районном суде Краснодара было установлено, что 2 августа подсудимый выстрелил несколько раз из травматического пистолета в рабочих, устанавливавших инсталляцию. Затем мужчина набросился на инсталляцию и повалил ее на землю. У одного из пострадавших обнаружили гематому, причиненную в результате нападения.

По данным инстанции, действия нападавшего были мотивированы неприязнью к жениху его внучки, поэтому мужчина попытался помешать молодому человеку сделать девушке предложение.

«Состоялась ли свадьба, мы не знаем»,— говорится в сообщении.

Суд оштрафовал злоумышленника на 500 тыс. руб.

Анастасия Донскова

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