В День древонасаждения на Дону высадили около 50 тысяч деревьев и кустарников

В Ростовской области в рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Дня древонасаждения 21 октября, было высажено около 50 тыс. деревьев, сообщает пресс-служба правительства региона.

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Всего на территории лесного фонда области за несколько дней было высажено 10 тыс. саженцев сосен, белой акации, клена, березы и рябины на общей площади около 3,7 га. В том числе, 8,4 тысячи штук сеянцев сосны на площади в 2 га было высажено в Усть-Донецком лесничестве.

Также посадка деревьев велась и в населенных пунктах области. В хуторе Донском Зерноградского района парковую зону дополнили 60-ю новыми растениями, в том числе голубой елью, боярышником, липой, кленом, катальпой и другими. В Семикаракорском районе озеленение провели на территории детского оздоровительного лагеря «Солнышко».

«В целом в городах и районах Ростовской области в рамках областного праздника посажено более 38,8 тыс. деревьев и кустарников лиственных и хвойных пород, 7,4 тыс. кв. метров цветников, благоустроено более 6 тыс. кв. метров площадей газонов. В мероприятиях приняло участие более 53 тыс. человек», — отмечает пресс-служба правительства области.

В сообщении властей отмечается, что всего с 2012 года, когда был учрежден День древонасаждения, на улицах и в парках Ростовской области высажено порядка 1,8 млн деревьев и 300 тыс. кустарников. С учетом пополнения насаждений лесного фонда, высажено 5 млн саженцев.

Анастасия Назарова