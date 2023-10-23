В Саратовской области жительницу Волгограда оштрафовали за коммерческий подкуп

В Энгельсе жительнице Волгограда вынесли приговор за коммерческий подкуп (ч. 2 ст. 204 УК РФ) в интересах астраханской фирмы, сообщила пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Установлено, что в период с 28 июня по 9 августа 2022 года 40-летняя подсудимая, будучи посредником, передала менеджерам отдела контроля качества энгельсского распределительного центра АО «Тандер» более 45 тыс. руб. за действия в интересах сельскохозяйственного снабженческо-сбытового производственного кооператива (СССПК) «ЮгОвощСбыт». Деньги полагались за беспрепятственный прием товаров на склад.

В картотеке дел Энгельсского районного суда содержится информация только об одном вынесенном в последнее время приговоре женщине по соответствующим статье и части. 17 октября судья Елена Кулишова признала виновной Дарью Сумину. По данным Kartoteka.ru, ИНН госпожи Суминой (Шабуниной) зарегистрирован в Волгоградской области. Женщина является учредителем двух региональных организаций: ликвидированного ООО «Мастак» (по ОКВЭД от розничной торговли в неспециализированных магазинах замороженной продукцией до физкультурно-оздоровительной деятельности, имелся патент на устройство для изготовления сахарной ваты), а также находящегося сегодня в процессе банкротства ООО «Инвестстройзаказчик» (купля-продажа, аренда недвижимости).

СССПК «ЮгОвощСбыт», по информации Kartoteka.ru, впервые зарегистрирован в мае 2012 года в Ахтубинском районе Астраханской области, специализируется на оптовой торговле фруктами и овощами. Сегодня председателем СССПК является Степан Лесничин.

По данным Kartoteka.ru, учредителем энгельсского РЦ ЗАО «Тандер» является ПАО «Магнит». Соответственно, товары из указанного распределительного центра предназначались для распространения в местных магазинах сети.

Дарья Васенина

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