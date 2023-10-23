Кубань заняла четвертое место в РФ по сумме продаж квартир в новостройках
Краснодарский край занял четвертое место в РФ по сумме реализации квартир в новостройках по итогам сентября. Согласно аналитическому отчету «Дом.РФ», на Кубани за месяц показатель составил 41,2 млрд руб.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края
На первом месте Москва (196,8 млрд руб.), на втором — Санкт-Петербург (56,5 млрд руб.), третью строчку занимает Московская область (53,6 млрд руб.).
В октябре 2023 года портфель недвижимости РФ составляет 105,4 млн кв. м, распроданность достигает 35%. Средняя стоимость первичного жилья достигает 139,6 млн руб. за 1 кв. м.
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