Туристический поезд между Туапсе и Абхазией завершает работу

С 24 октября туристический поезд «Сочи», курсирующий по маршруту Туапсе — Сочи — Гагра, перестанет работать. За этот год поезд перевез больше 40 тыс. пассажиров, рассказали в пресс-службе СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКЖД Фото: пресс-служба СКЖД

В этом году туристы могли приобрести гастрономический тур «Вкус Абхазии». Также для удобства пассажиров изменили расписание поезда. В Абхазию состав стал приезжать почти на два часа раньше, а покидать вокзал Гагры — на полчаса позже. Не так давно к поезду прицепили обзорный вагон, из которого пассажиры могут любоваться пейзажами соседней страны.

Возобновит движение туристический поезд в новогодние праздники. Билеты на эти даты уже начали продавать.

Вячеслав Рыжков

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