Пожароопасный сезон официально завершили в Удмуртии

В Удмуртии завершился пожароопасный сезон. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Денис Удалов. По его словам, за сезон было потушено 62 лесных пожара на землях лесного фонда. Их общая площадь превысила 146 гектаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Этот год отличился продолжительной и засушливой погодой. Стоит отметить, что несмотря на такую сложную пожароопасную обстановку в лесах, наши пожарные бригады ликвидировали все возгорания в первые сутки»,— отметил министр.

Наиболее распространенной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем населения — 71%. 19% пожаров в лесах произошли из-за перехода ландшафтных пожаров. Еще 10% возгораний случились из-за природных явлений.

За пожароопасный сезон государственные лесные инспекторы выявили 110 нарушителей правил пожарной безопасности.