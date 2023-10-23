Пожароопасный сезон официально завершили в Удмуртии
В Удмуртии завершился пожароопасный сезон. Об этом в своем телеграм-канале сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Денис Удалов. По его словам, за сезон было потушено 62 лесных пожара на землях лесного фонда. Их общая площадь превысила 146 гектаров.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Этот год отличился продолжительной и засушливой погодой. Стоит отметить, что несмотря на такую сложную пожароопасную обстановку в лесах, наши пожарные бригады ликвидировали все возгорания в первые сутки»,— отметил министр.
Наиболее распространенной причиной возгораний стало неосторожное обращение с огнем населения — 71%. 19% пожаров в лесах произошли из-за перехода ландшафтных пожаров. Еще 10% возгораний случились из-за природных явлений.
За пожароопасный сезон государственные лесные инспекторы выявили 110 нарушителей правил пожарной безопасности.