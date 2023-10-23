Московский «Спартак» запросил всю гостевую квоту билетов на матч с «Факелом»

В соответствии с положениями регламента и официальным запросом «Спартака» на 1,5 тыс. мест московский футбольный клуб получит всю гостевую квоту билетов. Об этом сообщили в пресс-службе «Факела». Столичный клуб будет реализовывать билеты посредством собственных информационных ресурсов. Таким образом, на Северной трибуне на матче 13-го тура РПЛ «Факел» — «Спартак» расположатся болельщики московской команды.

Матч состоится 28 октября в 14:00 на Центральном стадионе профсоюзов. По итогам 12-го тура чемпионата «Спартак» занимает четвертое место в таблице с 20-ю очками, «Факел» — 13-ю с 12-ю очками.

Мария Старикова