Снег и гололедицу прогнозируют в Удмуртии

Сегодня ночью в Удмуртии ожидаются продолжительные осадки в виде снега, мокрого снега, в южных районах возможен снег с дождем и переохлажденный дождь. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Днем 24 октября осадки продолжатся, интенсивнее они будут в южных района, в северных — с перерывами. На дорогах прогнозируется гололедица и снежный накат. Где-то возможно установление временного снежного покрова. Ночью и днем 24 октября в Удмуртии ожидается -3..+2 °С.

25 и 26 октября синоптики прогнозируют небольшой снег и -1..-6 °С. В конце рабочей недели ожидается до -3..-8 °С ночью и -1..-6 °С днем, в основном без осадков

Предварительно, в выходные будут примерно такая же температура воздуха.