Нововоронежские атомщики присоединились к Всероссийскому марафону донорства костного мозга

20 сотрудников Нововоронежской АЭС и «Нововоронежатомэнергоремонта» (входят в контур управления Концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») при поддержке Клинической больницы №33 ФМБА России г. Нововоронежа стали участниками масштабного проекта «ДавайВступай!», посвященного донорству костного мозга.

Фото: УИиОС НВ АЭС

На базе Воронежской областной станции переливания крови были организованы мероприятия по сдаче крови, к которым присоединились представители органов власти, различных предприятий, медицинские работники.

Всего в области заявки на потенциальное донорство по акции «ДавайВступай!» подали более 100 человек. У атомщиков взяли по 3 мл крови из вены для дальнейшего исследования, после чего их данные будут занесены федеральный регистр доноров костного мозга.

«Волонтерство и благотворительность играют важную роль в жизни общества. Сегодня при поддержке Президента и Правительства в нашей стране реализуются тысячи благотворительных проектов по самым разным направлениям. Госкорпорация «Росатом» и ее предприятия принимают активное участие в этой работе. Нововоронежская АЭС поддерживает и развивает многие волонтерские инициативы, донорству мы уделяем особое значение. Для нас это важная часть нашей миссии и реальная помощь тем, кто в ней нуждается», - сказал заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Воронеж стал 50-м пунктом проведения Всероссийской акции «ДавайВступай!», цель которой - привлечь молодых активных и здоровых людей к донорству костного мозга по всей стране. Проект приурочен к годовщине создания Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, оператором которого является ФМБА России. В рамках акции амбассадор донорства костного мозга в России Артем Алискеров, переживший лейкоз и 31 курс химиотерапии, в каждом из 72 городов пробегает дистанцию в 42 км, увлекая за собой потенциальных доноров костного мозга.

«Мы хотим повысить осознанность людей в этом вопросе, рассказать о безопасности процедуры донорства, его социальной значимости, ведь на кону человеческая жизнь», - поделился Артем Алискеров.

Для многих пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями, трансплантация костного мозга становится последним шансом на спасение. Медики отмечают, что потенциальных доноров костного мозга в нашей стране недостаточно. Из-за санкций российским пациентам найти донора стало еще сложнее, поэтому так важно сформировать свой, всероссийский регистр доноров костного мозга.

Справка. Марафон «ДавайВступай!» начался в сентябре. За это время тысячи добровольцев изъявили желание вступить в единый федеральный регистр стволовых клеток. Требования к донорам - возраст от 18 до 45 лет, вес не меньше 50 кг, отсутствие серьезных заболеваний. Закончится акция 10 ноября на площадке Международной выставки-форума «Россия». Задача проекта - сформировать единую федеральную базу доноров костного мозга. Сейчас в ней 205 тыс. человек, а нужно, по подсчетам медиков, 500 тыс. человек, чтобы шанс на здоровую жизнь был у каждого.