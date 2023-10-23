ЦБ выступил против отказа от плавающих ставок

Отказ от плавающих ставок по корпоративным кредитам может навредить банковской системе, при этом Центробанк поддержал идею об их ограничении для кредитов, выдаваемых микробизнесу. Об этом заявил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин на парламентских слушаниях в Госдуме.

По словам господина Тулина, при высоких и неустойчивых темпах инфляции возникает колебание процентных ставок. «И здесь особенность в том, что большинство заемщиков — это относится к крупному, среднему и даже малому бизнесу, если это не микробизнес — плавающие ставки в соответствии с условиями договора могут быть пересмотрены банком, они, как правило, неприятны, но несмертельны»,— сказал он (цитата по ТАСС).

Дмитрий Тулин отметил, что при фиксированной ставке по значительной части кредитного портфеля, колебание ставки может привести к банкротству банков. В связи с этим, отметил он, если отказаться от плавающих ставок, банки перестанут выдавать кредиты.

«Искусство управления экономикой сводится к тому, чтобы найти какое-то сбалансированное решение — защитить от излишних колебаний процентных ставок в течение срока договора кредитного наиболее уязвимые категории заемщиков, и с другой стороны, не навредить экономике»,— сказал господин Тулин.

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, предлагающий установить лимиты, которые ограничат процент изменения плавающих ставок для микробизнеса. Предполагается, что ставка может меняться не более чем на 4%. Документ поддержали банки и бизнес-сообщество, отметил Дмитрий Тулин.

Лусине Баласян