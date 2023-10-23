В Курске 41 квартира пострадала из-за капремонта кровель в сезон дождей

Во время последних дождей в Курске залило 41 квартиру в 14 многоквартирных домах. Это произошло из-за того, что подрядчики капитально ремонтируют кровлю зданий в сезон обильных осадков. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Дедов в ходе совещания в облправительстве.

По словам господина Дедова, специалисты подрядных организаций, названия которых не озвучиваются, вместе с представителями регионального фонда капремонта составили акты о залитии всех помещений. Вице-губернатор отметил, что у него есть информация по каждой жилплощади. Например, собственник квартиры №51 на улице Димитрова, 84 согласился на капитальный ремонт, который подрядчик должен провести до 30 октября. А владельцы квартир №19 и 38 на улице Аэродромной,20б ожидают возмещения материального ущерба.

«Мы по всем залитым помещениям не оплатим подрядчикам ни копейки, пока они не принесут расписки от жителей о том, что с ними все вопросы решены (либо выполнен косметический ремонт, либо оплачено возмещение по этому ремонту)»,— заявил господин Дедов.

Вице-губернатор сказал, что часть вины в произошедшем лежит на подрядчиках. Им «сделано замечание», в рамках контракта написаны претензии. Однако, как заметил Алексей Дедов, срок капремонта в пострадавших домах был перенесен по итогам личных приемов граждан у него и в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК региона. В связи с этим подрядчики начали вести работы только в конце августа-начале сентября, по контрактам они могут завершить их до 15 декабря. «Безусловно, мы ставили задачу успеть до холодов — я надеюсь, в конце октября мы увидим уже завершение этих работ»,— заключил заместитель губернатора Курской области.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте