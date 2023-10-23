Жителя Крыма осудили за растление дочери сожительницы

В Крыму осудили 42-летнего мужчину за растление несовершеннолетней дочери его сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры РК.

В ходе заседания было установлено, что в 2022 году злоумышленник неоднократно совершал преступления против половой неприкосновенности девочки.

Фигуранта дела приговорили к лишению свободы на срок 16 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на три года.

Анастасия Донскова

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