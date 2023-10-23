УФАС взыскало с «Балтийской жемчужины» 52 млн рублей за обман дольщиков

Санкт-Петербургское УФАС предписало застройщику «Балтийская жемчужина» заплатить в федеральный бюджет 52 млн руб. за введение в заблуждение участников долевого строительства относительно площади продаваемых квартир. В договорах компания указывала площадь меньшую, чем фактическая, а впоследствии навязывала дольщикам заключение дополнительных соглашений об увеличении цены квартиры из-за пересчета ее площади, сообщили «Ъ-СПб» в пресс-службе УФАС.

Таким образом, ЗАО «Балтийская жемчужина» нарушило статью 14.2 Закона о защите конкуренции. Ранее в Управление поступило коллективное заявление участников долевого строительства ЖК «Жемчужный каскад», построенном компанией на юго-западе Петербурга.

Ранее петербургское ФАС выдало застройщику предупреждение, в котором требовало перестать вводить участников долевого строительства в заблуждение. В компании не согласились с решением антимонопольной службы и обратились в суд с иском об отмене предупреждения. Кассационная инстанция поддержала региональное управление ФАС, признав, что «Балтийская жемчужина» обладала информацией о площади квартир и сознательно указывала в договорах их уменьшенную величину. Комиссия службы сочла, что изменение площадей отдельных квартир было искусственным и не связано с реальным ходом строительства.

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