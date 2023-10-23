Льготу на оплату ЖКУ продлят в Прикамье до 2026 года

В заксобрание внесен законопроект о дополнительных мерах поддержки отдельных категорий граждан. Об этом сообщает телеграм-канал краевого парламента.

Документ, внесенный по инициативе губернатора Дмитрия Махонина, предлагает продлить до 31 декабря 2026 года выплату денежной компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг жителям сельской местности; действие стандарта допустимой доли расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи в пониженном размере 18% вместо 22%; действие стандарта нормативной площади жилого помещения для расчета субсидии на оплату ЖКУ.

Законопроект позволит также получать ежегодную денежную выплату ко Дню Победы жителям Пермского края, награжденным знаком «Житель осажденного Сталинграда».

Проект закона будет рассмотрен на заседании краевого парламента в октябре.