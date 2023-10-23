Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане против «Татпромэко» возбудили дело за загрязнение почвы

В отношении компании «Татпромэко» в Татарстане возбудили уголовное дело по факту загрязнения почвы. Об этом сообщила пресс-служба Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора.

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Плановую проверку компании провели еще в 2021 году. Ведомство тогда выявило нарушения сотрудниками лицензионных требований, а также несанкционированное размещение отходов, загрязнение почвы. В итоге против компании составили административные дела, также подсчитав ущерб, который был причинен почве и составил 300 млн руб.

Кроме того, компании выдавали и другие предписания. Но все они не были выполнены. В итоге против компании возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ («Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта»).

"Ъ-Казань"

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...