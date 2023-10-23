Сочинский «Водосток» купит новую спецтехнику для прочистки ливневок

В Сочи МУП «Водосток» закупит новую технику для прочистки ливневых канализаций. Планируется, что машины отечественного производства поступят на баланс организации до конца текущего года, сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Предприятие в ходе рабочего объезда посетил глава курорта Алексей Копайгородский. Новая техника, как отмечается в сообщении, позволит в том числе оперативно очищать крупные коллекторы системы. Мэр подчеркнул, что сети должны быть полностью готовы к сезону дождей.

«Для оперативной реакции при сильных ливнях или аварийных ситуациях спецтехника и бригады Водостока дежурят в трех районах Сочи — в Красной Поляне, Хосте и Дагомысе»,— рассказал господин Копайгородский.

За год в Сочи прочистили больше 200 км ливневок. Уже проведена замена 515 м сетей отведения поверхностных сточных вод с территории Сочи, вскоре отремонтируют еще 430 м.

Вячеслав Рыжков

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram