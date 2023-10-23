Корпорация «Энергия» выставила на торги санаторий в Лермонтово за 532 млн рублей

Санаторий «Восток» ракетно-космической корпорации «Энергия» повторно выставили на торги за 532 млн руб. Сведения об этом опубликованы на площадке РТС-тендер.

Пансионат санаторного типа «Восток» расположен в Михайловской бухте. На территории объекта находится дендропарк и спускаемый аппарат корабля СОЮЗ ТМ-32, вернувшийся из космоса с экипажем в 2001 году.

Объект является непрофильным активом корпорации и реализуется как имущество, не задействованное в основной деятельности предприятия. Торги назначены на 23 ноября.

Ранее санаторий был выставлен на торги в августе текущего года за 665,9 млн руб.

Анастасия Донскова

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