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Коммерсантъ FM
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Nilson Report: доля российских банков-эквайеров в мире составила 10%

Доля крупнейших российских банков-эквайеров в мировом топ-150 в 2022 году составила 10,2% — на 0,2 п.п. пункта меньше, чем в 2021 году. Это следует из отчета компании Nilson Report, которые приводит РБК.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В рейтинге учитываются все платежи по картам, которые проходили через сеть POS-терминалов банков. Из российских кредитных организаций в топ-150 вошли Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, «Русский стандарт», Тинькофф-банк, Промсвязьбанк. В общей сложности они обработали 47,7 млрд транзакций. В 2021 году показатель составил 43,5 млрд.

Как отмечает Nilson Report, основной прирост обработанных платежей российских банков произошел за счет Альфа-банка (+59,4% относительно 2021 года), «Русского стандарта» (+34%), Сбербанка (+11%). Они улучшили свои позиции и заняли 81, 65 и 3 места из 150.

Между тем остальные российские банки опустились в рейтинге. Количество обработанных ВТБ транзакций снизилось с 2,5 млрд до 2,2 млрд. В рейтинге он опустился с 38 на 37 строчку. Газпромбанк в 2022 обработал чуть более 1 млрд платежей (примерно равно результатам 2021 года), однако с 62-й позиции опустился до 57-й. Тинькофф-банк сократил показатель на 25,5%, а Промсвязьбанк — на 29%. Они занимают 78-е и 114-е место в рейтинге.

Весной 2022 году международные платежные системы Visa и Mastercard ушли из России. В связи с этим их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за рубежом, а выпущенные иностранными банками — в России. В РФ операции с Visa и Mastercard проходят через Национальную систему платежных карт.

Лусине Баласян

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