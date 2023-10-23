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Коммерсантъ FM
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Инвестиции в e-commerce РФ в 2023 году оценили в 185 млрд рублей

Бизнес потратит на продвижение в e-commerce в 2023 году 185 млн руб. — почти в четыре раза больше, чем в 2022 году. Это следует из анализа агентства Eshopmedia, который приводит Forbes.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Исследование проводили с июля по сентябрь 2023 года. В опросе участвовали крупнейшие рекламные группы и агентства, которые по обороту аккумулируют 80% рынка интернет-рекламы: OMD, ADV, «Родная речь», Group4media, Mgcom, EasyCommerce и другие.

В 2022 году Ассоциация развития интернет-рекламы (АРИР) оценила рынок e-commerce в 50 млрд руб. (годом ранее — 22 млрд руб.). Следовательно, в этом году он увеличится почти в четыре раза.

По данным Eshopmedia, 88% респондентов считают e-commerce отдельным рекламным каналом и будут перераспределять в них маркетинговые бюджеты в 2024 году. Респонденты относят к e-commerce внутреннюю рекламу на сайте и приложении (87,5%), рекламу с данными ретейлера (63%), прямую коммуникацию с покупателями в онлайн-магазине (42%), внешнюю рекламу с посадкой на страницу (33%).

Больше половины респондентов (62,5%) назвали эффективность нового вида рекламы основной причиной распределения бюджетов в этот канал. Как следует из анализа Eshopmedia, в 2024 году 96% агентств прогнозируют рост бюджетов на сегмент e-commerce от 15% до 25%.

По данным Mediascope, общая ежедневная аудитория пяти крупнейших маркетплейсов в России (Ozon, Wildberries, Aliexpress, «МегаМаркет», «Яндекс Маркет») увеличилась почти в 1,5 раза с января 2022 по апрель 2023 года: к началу мая аудитория составляла 52,4 млн пользователей.

Анастасия Ларина

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