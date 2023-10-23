На содержание туалетов в Уфе направят до 9 млн рублей

Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы на аукционе 1 ноября выберет подрядчика по содержанию и технической эксплуатации общественных туалетов в городе, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 9,35 млн руб., он будет оплачен из бюджета города. Дороже всего обойдется содержание туалетов модульного типа (4,9 млн руб.).

Услуги необходимо выполнять до конца текущего года. Подрядчик должен содержать три общественных туалета на улице Набережной (под этнопарком «Ватан», около СОК «Юность» и рядом со стелой «Город трудовой доблести»), 12 туалетов модульного типа «Городовой» (в том числе, на Северном, Южном и Сергиевском кладбищах, в парке Якутова, в саду имени Юлаева, Театральном сквере), 21 туалет модульного типа (на площади Салавата Юлаева, в парках Победы и «Гафури» и так далее), установить и содержать 200 биотуалетов и 80 контейнеров по заявке заказчика.

Предыдущий контракт стоимостью около 15 млн руб. был заключен в марте текущего года с ООО АМС. В июле исполнение было прекращено. Услуги были исполнены на 5,6 млн руб.

Майя Иванова

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