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Власти Ижевска просят выделить дополнительно средства на содержание города зимой

Власти Ижевска просят выделить дополнительно 350 млн руб. из республиканского бюджета на содержание дорог в зимний период. Об этом на аппаратном совещании в правительстве региона рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев. В том числе средства нужны на вывоз снега и закупку пескосоляной смеси.

Фото: Медиагруппа «Центр»

Фото: Медиагруппа «Центр»

Потребность в дополнительных средствах на эти цели есть и в других городах республики. Председатель правительства Ярослав Семенов сказал, что этот вопрос рассмотрят на заседании президиума кабинета министров.

Господин Горбачев добавил, что в Ижевске уже заготовлены запасы реагентов и пескосоляной смеси до конца 2023 года и сейчас заключаются контракты на 2024 год. Реагентами планируется обрабатывать центр столицы Удмуртии, остальные районы города пескосоляной смеси.

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