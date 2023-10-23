«Росводоканал Краснодар» провел VII Научно-практическую конференцию молодых специалистов компании

В этом году участники конференции представили 15 проектов в трех секциях: «Производство и технологии», «Поддержка бизнеса» и «Развитие бренда». Большая часть из них была посвящена повышению эффективности работы подразделений предприятий, внедрению современных инновационных и энергоэффективных технологий, снижению затрат с целью уменьшения нагрузки на тариф.

Фото: пресс-служба «Краснодар Водоканал»

Почетными гостями научно-практической конференции «Росводоканал Краснодар» стали депутат Законодательного собрания Краснодарского края Иван Жилищиков, депутат городской Думы Дмитрий Оберемченко и первый заместитель директора департамента городского хозяйства и топливно-энергетического комплекса Олег Шишковский.

Больше всего наработок было представлено в блоке «Производство и технологии». Слесарь 6-го разряда Дмитрий Фомичев презентовал проект по оптимизации энергопотребления насосных агрегатов скважин. Руководитель группы развития АСУ представил свою работу «Электрическая сеть = линия связи». Проект «Ливневки всех улиц! Отсоединяйтесь!» разработал заместитель начальника ЦЭКС и КНС Роман Авраменко. Все три работы были отмечены высокими оценками и приняты к внедрению на предприятии. А проект машиниста 6-го разряда автомобильного крана Рамазана Сохта на тему производства необходимых в ремонте деталей методом 3D-печати вызвал горячую дискуссию в зале и был удостоен номинации «Проект будущего». Проект «Дрова — лучшее биотопливо» ведущего инженера производственного отдела Анны Деминой был отмечен номинацией «Готовый бизнес».

Первые места получили разработки: «Мобильная игра для уроков чистой воды» в блоке «Развитие бренда», автором которого стал начальник производственного отдела Виталий Шалимов, и проект по усовершенствованию системы информационной безопасности «Явки без паролей» в блоке: «Поддержка бизнеса», автор — ведущий администратор отдела информационных технологий Константин Владимиров.

«Из этих проектов и ваших смелых предложений формируется наше будущее, будущее нашего предприятия и жилищно-коммунального комплекса в целом. Вы, как молодые специалисты, сейчас закладываете вектор развития отрасли на годы вперед»,— обратился к участникам мероприятия генеральный директор «Росводоканал Краснодар» Дмитрий Павлюченко».

«Научно-практическая конференция дает молодым специалистам уникальную возможность представить свои идеи и обсудить их с руководством предприятия. Такие мероприятия не только способствуют профессиональному и личностному росту сотрудников, но и укрепляют их уверенность в том, что они сделали правильный выбор, придя работать в водоканал,— говорит директор по персоналу «Росводоканал Краснодар» Вера Зубкова.— Благодаря смелым и свежим идеям ребят появляются новые и нестандартные решения актуальных проблем, в том числе связанных с повышением качества услуг водоканала».

Также на конференции выступили студенты кубанских вузов. Они поблагодарили организаторов и отметили пользу подобных мероприятий.

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