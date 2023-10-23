В Башкирии в аварии погибли три человека

Сегодня в аварии на трассе М-7 возле деревни Саитово Кушнаренсковского района Башкирии произошла авария с тремя погибшими, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии.

По предварительным данным, столкнулись две грузовые фуры и легковой автомобиль. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля.

На место аварии выехали руководство ГИБДД МВД по Башкирии, сотрудник специализированного отдела по расследованию ДТП республиканского ГСУ МВД и эксперт-автотехник экспертно-криминалистического центра МВД Башкирии. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Майя Иванова

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