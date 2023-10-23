Три скотомогильника ликвидировали в Удмуртии

В Удмуртии с начала года ликвидированы три скотомогильника, еще по 37 провели лабораторно-бактериологические и эпизоотологические обследования. Об этом сообщает пресс-служба главного управления ветеринарии республики. Всего в этом году проводится работа по ликвидации 81 такого объекта.

Скотомогильники ликвидируют при наличии нескольких условий, в частности, если срок последнего захоронения составляет не менее двух лет для биотермических ям и не менее 25 лет для земляных ям. При этом проводятся исследования на безопасность. Процедура ликвидации включает в себя дезинфекцию и демонтаж конструкции, засыпка грунтом, дезинфекцию поверхностного слоя почвы и ряд других мероприятий.

В процессе сокращения числа скотомогильников участвуют муниципалитеты и предприятия, которые заинтересованы в высвобождении занятых скотомогильниками земель.