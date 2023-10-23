В Республике Алтай шесть человек пострадали в массовой потасовке подростков

В Майминском районе Республики Алтай шесть подростков пострадали в массовой драке. Как сообщает МВД региона, всего в потасовке участвовали 20 человек, все были несовершеннолетними. Инцидент произошел в селе Майма.

«В настоящее время все участники драки установлены. Они были доставлены в отдел полиции и опрошены в присутствии законных представителей», - сказано в сообщении.

Пострадавших направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет рассмотрен вопрос о постановке подростков на профилактической учет.

Пострадавших направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы.

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Александр Киселев