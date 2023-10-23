ФСБ обнаружила на севере Петербурга незаконное производство камчатского краба

Сотрудники ФСБ и петербургской полиции обнаружили нарушения в деятельности компании «Вояджер», которая занималась продажей камчатского краба в магазины и рестораны, используя поддельные документы, сообщила «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Производство компании расположено в районе станции метро «Парнас». По результатам проверки, количество проданной продукции оценили в две тонны. По версии следствия, сырье приобреталось в разных городах, в том числе в Москве и Твери, и затем продавалось в магазины и рестораны по всей стране. Производство велось с нарушениями — сырье не проходило ветеринарно-санитарную экспертизу и не получало деклараций о безопасности.

В отношении компании возбуждено уголовное дело по статье о производстве и сбыте товаров без маркировки (ст.171.1 УК РФ). Обыски прошли на производстве и в квартире владельца компании на Сампсониевском проспекте.

По информации журналистов, выявить незаконную торговлю удалось с помощью системы «Меркурий», где хранятся ветеринарные сертификаты. Документы на продукцию оформляли сотрудники ГБУ «Санкт-Петербургская Горветстанция», их действия проверят следователи.

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