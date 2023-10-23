В Ставрополе начался ремонт одного из участков улицы Ленина

Дорожники в Ставрополе приступили к ремонту участка ул. Ленина на отрезке от просп. Кулакова до разворотного кольца с ул. Юго-Западный обход. Об этом сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

«Дорожники пока сняли верхний слой старого асфальтобетонного покрытия проезжей части. Протяженность участка ремонта составит почти 300 м. Закончить планируем в декабре»,— цитирует пресс-служба слова главы администрации Ивана Ульянченко.

Пешеходные зоны обустроят по обеим сторонам дороги, а новый участок велодорожки свяжет уже существующие отрезки по ул. Юго-Западный обход и по ул. Ленина до просп. Российского. Отмечается, что на месте разделительного газона будет обустроена переходно-скоростная полоса. Также будут отремонтированы остановочные павильоны и дождевая канализация.

Анастасия Назарова