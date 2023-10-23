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Коммерсантъ FM
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Выручка российских кинобаров по итогам полугодия составила более 7 млрд рублей

По данным «Деловой Руси», выручка российских кинобаров по итогам первого полугодия составила более 7 млрд руб., в то время как за весь 2022 год — 6,5 млрд руб., сообщил «Ъ» вице-президент компании Искандер Аминов. В «Каро» не приводят абсолютные показатели, однако утверждают, что в первом полугодии кинобары сети заработали сумму, «сравнимую с общей выручкой всего 2022 года».

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Чебурашка», вышедший в начале 2023 года, вернул зрителей в кинотеатры, и спрос на продукцию баров вырос, отмечает Искандер Аминов. «Семейная аудитория — самая лояльная к покупкам»,— подтверждает вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров «Каро» Ольга Проскурякова. На рост рынка также повлияли отложенный спрос, изменение настроения аудитории, а еще — демократичность кино как вида развлечения, считает господин Аминов. По итогам года участники рынка ожидают роста в 30–35%, однако во втором полугодии рост замедлится.

Кинобары — важное направление бизнеса кинотеатров, они дают около 35% выручки и значительную доли прибыли. Если половину кассовых сборов забирают дистрибуторы фильмов, то выручку кинобаров кинотеатры не делят ни с кем. «Деловая Русь» — крупнейший их оптовый поставщик; группа оценивает свою долю на этом рынке в 60–65%. В 2019 году, по оценке «Деловой Руси», выручка кинобаров выросла на 12%, до 22,4 млрд руб., а в 2018-м, как сообщал «Ъ» 4 марта 2019 года, она падала на 6–12%, до 20 млрд руб. В 2021 году выручка упала пропорционально сборам кинотеатров — на 60%, до 9 млрд руб. (см. «Ъ» от 28 мая 2021 года).

Юлия Юрасова

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