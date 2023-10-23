Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Скончался известный историк, помогший Тюмени стать «Городом трудовой доблести»

Председатель первичной ветеранской организации «Диалог» Калининской окружной организации ветеранов, историк Виктор Южаков скончался на 67-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

Виктор Южаков внес вклад в изучение, популяризацию и общественное признание фактов массового трудового героизма и самоотверженности жителей Тюмени для достижения победы в Великой Отечественной войне. В мэрии отметили, что его работа поспособствовала присвоению города почетного звания «Город трудовой доблести».

Федеральный закон «О почетном звании Российской Федерации “Город трудовой доблести”» был принят Госдумой в начале 2020 года. Согласно документу, звание может быть присуждено за документальное подтверждение фактов трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах.

В Тюмень за годы Великой Отечественной войны было эвакуировано несколько десятков предприятий из европейской части СССР. Среди них было опытно-конструкторское бюро Олега Антонова, выпускавшее бесшумные планеры, предназначенные для разведки и заброски партизан в тыл противника, а также работавшее над созданием «крылатого танка». Помимо этого, во время войны в Тюмень было эвакуировано тело Владимир Ленина. Функции мавзолея временно исполняло здание нынешней Тюменской государственной сельскохозяйственной академии.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...