Скончался известный историк, помогший Тюмени стать «Городом трудовой доблести»

Председатель первичной ветеранской организации «Диалог» Калининской окружной организации ветеранов, историк Виктор Южаков скончался на 67-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Тюмени.

Виктор Южаков внес вклад в изучение, популяризацию и общественное признание фактов массового трудового героизма и самоотверженности жителей Тюмени для достижения победы в Великой Отечественной войне. В мэрии отметили, что его работа поспособствовала присвоению города почетного звания «Город трудовой доблести».

Федеральный закон «О почетном звании Российской Федерации “Город трудовой доблести”» был принят Госдумой в начале 2020 года. Согласно документу, звание может быть присуждено за документальное подтверждение фактов трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах.

В Тюмень за годы Великой Отечественной войны было эвакуировано несколько десятков предприятий из европейской части СССР. Среди них было опытно-конструкторское бюро Олега Антонова, выпускавшее бесшумные планеры, предназначенные для разведки и заброски партизан в тыл противника, а также работавшее над созданием «крылатого танка». Помимо этого, во время войны в Тюмень было эвакуировано тело Владимир Ленина. Функции мавзолея временно исполняло здание нынешней Тюменской государственной сельскохозяйственной академии.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте