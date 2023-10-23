Краевые власти провели встречу с претендентами в главы территорий

Как стало известно «Ъ-Прикамье», сегодня губернатор Прикамья Дмитрий Махонин провел встречи с претендентами на пост руководителей территорий, где объявлен конкурсный отбор: это Краснокамск, Чайковский, Оханск и Кизел.

В администрации губернатора не смогли подтвердить «Ъ-Прикамье» данную информацию.

По данным «Ъ-Прикамье», от Чайковского прошла встреча с первым замглавы города Алексеем Агафоновым, от Краснокамска — с действующим главой городского округа Игорем Быкаризом, от Кизела — с действующим главой городского округа Андреем Родыгиным, от Оханска - с действующим главой округа Дмитрием Байдиным.

В ходе встреч претенденты доложили свое видение развития территорий.

Ранее СМИ сообщали о намерении выдвинуться на конкурс на пост главы Чайковского сотрудника «Газпром газораспределение Пермь» Дениса Литаврина, однако в итоге на конкурс заявится господин Агафонов. Действующий мэр города Юрий Востриков планирует завершить карьеру в муниципалитете.