Курорты Кубани планируют принять зимой не менее 2 млн человек

В зимний сезон (с декабря 2023 года по март 2024 года включительно) турпоток в Краснодарский край ожидается на уровне прошлого года — около 2 млн человек. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского Фото: Telegram-канал Алексея Копайгородского

«Уже сейчас глубина бронирований достигает 4 месяцев. Средний процент бронирований номерного фонда на зимний период (декабрь-январь) составляет 33%, в том числе декабрь — 34%, январь — 32%»,— отметили в ведомстве.

Зимой остаются востребованными высокозвездные объекты. Сейчас в Краснодарском крае 287 отелей категории 4-5 звезд, 81 отель работает по системе «все включено».

Наиболее популярными территориями у туристов на зимний период остаются горный кластер Сочи, а также Анапа, Геленджик, Новороссийск, Туапсинский, Апшеронский и Мостовский районы.

Татьяна Ручкина

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