Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, почему интересно посетить головные офисы производителей швейцарских часов, которые часто находятся на фермах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: SALVATORE DI NOLFI / EPA / Vostock Photo Фото: SALVATORE DI NOLFI / EPA / Vostock Photo

Многие часовые мануфактуры предлагают своим партнерам, крупным клиентам и друзьям бренда посетить свое производство и хэд-офис. Но какие из этих мест стоят посещения не только ради того, чтобы посмотреть, как создают сложные и интересные часы?

Мануфактура Greubel Forsey в швейцарском городке Ла-Шо-де-Фон — это ферма XVII века, соединенная с авангардным зданием, при первом взгляде на которое кажется, что оно накренилось и утопает в земле. Ферму Роберт Гребель и Стивен Форси купили в полуразрушенном состоянии. Почему именно ферма? Потому что с них началось часовое дело в Швейцарии. Трудолюбивые фермеры нашли себе работу на зимнее время.

Еще одно место, которое интересно будет посетить не только любителям часов, — M.A.D.House. Сюда, в район Каруж недалеко от центра Женевы, марка MB&F переехала год назад. В таунхаусе 1907 года разместились все сотрудники марки.

Особняк был построен по проекту известного архитектора конца XIX — первой половины XX века Эдмона Фатио для богатой семьи промышленных предпринимателей. Постройка выполнена в стиле Heimatstil (то есть «стиль родины»), для которого характерна романтизированная интерпретация исторической архитектуры.

Фасады стиля фахверк и стены из камня напоминают замки и иллюстрации к немецким сказкам. Внутри здания — произведения художников, с которыми работает M.A.D.Galleries. А это в том числе очень интересные механические арт-объекты. В общем, есть на что посмотреть внутри и снаружи.