Единороссы назвали кандидатов на выборах в новосибирский горсовет

«Единая Россия» (ЕР) выдвинула своих кандидатов в депутаты горсовета Новосибирска. Соответствующее решение 23 октября принял президиум политсовета регионального отделения (РО) партии.

В одномандатном округе №40 будет баллотироваться депутат законодательного собрания Новосибирской области Анастасия Андронова. В настоящее время она входит во фракцию ЛДПР регионального парламента. Кандидатом в округе №49 стал заместитель руководителя фонда «К Победе вместе» Александр Быковский. По данным пресс-службы РО ЕР, кандидатуры определило электронное предварительное голосование.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», довыборы в двух округах были назначены после досрочного лишения полномочий Хельги Пироговой и Сергея Бойко (признан иноагентом). Они состоятся 17 декабря 2023 года.

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Валерий Лавский