На садовом участке под Уфой в пожаре погиб 62-летний мужчина

Во время тушения пожара в металлическом вагончике в СНТ «Рябина» в деревне Осоргино Уфимского района обнаружены фрагменты тела 62-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Пожар произошел вечером 22 октября. Сотрудники МЧС Башкирии и муниципальной пожарной службы Уфы ликвидировали открытое горение в течение 40 минут. Сгорел вагончик, повреждена кровля стоявшего рядом гаража, отмечается в сообщении.

Дознаватель МЧС проводит расследование.

Майя Иванова

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