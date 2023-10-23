На новой трассе М-12 могут увеличить скорость движения машин до 130 км/ч

На новой платной автодороге М-12 Москва—Казань могут увеличить скорость движения до 130 км/ч. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ Фото: Иван Буранов, Коммерсантъ

Как заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, окончательное решение по этому поводу пока не приняли. Данный вопрос будет зависеть от уровня аварийности на автодороге.

Новая платная автодорога уже начала работать в сентябре 2023 года. Ожидается, что к концу года откроется участок до Казани.

"Ъ-Казань"