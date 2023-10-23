Югра и Индия запустят производство по добыче и переработке мха

ООО «Ягоды Югры» и индийской компании ASV OVERSEAS планируют запустить совместное предприятие по добыче, сбору мха и дальнейшей его переработке. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда развития Югры.

Сейчас югорская компания арендует 200 га земель лесного фонда, где идет обустройство товарно-промышленных плантации для посадки ягод. В процессе подготовки плантаций идет снятие верхнего слоя мха, который будет использован для переработки индийской компанией. Так, за один летний цикл возможно заготовить около 300 тонн продукции. В данный момент стороны готовят меморандум о намерениях по сотрудничеству.

«В процессе подготовки наших плантации мох не используется в производстве, а просто убирается вручную. Мы специально выбирали болотистую территорию, которая примыкает к нашим "маточникам", чтобы можно было расширить посадки по болотной клюкве, голубике и княженике»,— отметила учредитель ООО «Ягоды Югры» Наталья-Тэлинэ Чайникова-Вахрушева.

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