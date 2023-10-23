Жителя Уфы оштрафовали за шумовую хлопушку после поражения «Салавата Юлаева»

Советский райсуд Уфы оштрфовал на 3 тыс. руб. Андрея Землянова, который после поражения ХК «Салават Юлаев» от «Автомобилиста» (Екатеринбург) выкинул на лед так называемый шумовой веер «Хлопушку», тем самым нарушил правила поведения на официальных спортивных мероприятиях (ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ), указывается в опубликованном на сайте суда постановлении.

Инцидент произошел 22 сентября. В суде Андрей Землянов признал вину и раскаялся. По его словам, в тот вечер он впервые с друзьями пришел на хоккейный матч, а сам хлопушку кинул потому, что «не получил эмоций, за которыми пришел». О том, что этого делать нельзя, господин Землянов не знал. Он добавил, что видел по телевизору, как на лед кидают игрушки и цветы. Ответчик просил прекратить административное дело, поскольку его поступок не повлек серьезных последствий. Суд, однако, установил, что зрителей во время матча и в перерывах неоднократно предупреждали о запрете бросать предметы на лед, поскольку за такие действия штрафуют клуб, чьи болельщики допустили правонарушение. Андрей Землянов бросил шумовую хлопушку во время присутствия на льду игроков и арбитров.

Матч между «Салаватом Юлаевым» от «Автомобилистом» завершился со счетом 0:1 в пользу последнего.

Венера Хисамова

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