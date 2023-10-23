На хлебозаводе торгового дома «Каравай Кубани» расширяют производство

На хлебозаводе №6 торгового дома «Каравай Кубани» устанавливают две современные технологические линии по выработке формовых и подовых хлебобулочных изделий, строят здания механических мастерских. Это одно из старейших предприятий Краснодара, отметил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев после посещения завода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На предприятии, как рассказал глава региона, планируют на треть увеличить мощность — до 151 тонны продукта в сутки. Господин Кондратьев также отметил, что предприятие постоянно расширяет ассортимент продукции и использует в производстве сырье только кубанских производителей.

«Мы, со своей стороны, готовы всесторонне поддержать кубанского производителя»,— написал губернатор.

Продукция хлебозавода поставляется во все крупные торговые сети, а также в различные социальные учреждения. В ассортименте производителя больше 150 наименований.

Вячеслав Рыжков

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