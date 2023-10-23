Под Кыштымом поезд насмерть сбил человека

В Челябинской области 49-летний местный житель погиб на железной дороге. Доследственную проверку по факту нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта проводит Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России, сообщает пресс-служба ведомства.

Несчастный случай произошел днем 22 октября на железнодорожном перегоне между Кыштымом и Озерском. Под поезд попал 49-летний местный житель, переходивший пути в запрещенном месте. Машинист применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Пешеход скончался на месте.

Собственную проверку по этому факту проводит Челябинская транспортная прокуратура.

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