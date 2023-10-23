На сессии Заксобрания Кубани рассмотрят около 50 вопросов

Очередное, 26-е пленарное заседание Законодательного собрания Кубани состоится 26 октября. На нем рассмотрят около 50 вопросов, рассказал спикер краевого парламента Юрий Бурлачко.

Он отметил, что последний квартал традиционно посвящен работе над блоком финансово-экономических вопросов. «Так и сейчас ключевым пунктом повестки сессии станет обсуждение законопроекта о внесении изменений в бюджет текущего года. И снова мы говорим не о перераспределении средств, а об увеличении», — отметил господин Бурлачко.

По словам председателя краевого парламента, в доходной части отмечен рост налоговых и неналоговых доходов, что в очередной раз доказывает стрессоустойчивость кубанской экономики. «Предприятия в ключевых ее отраслях работают стабильно, несмотря на внешнеэкономическое давление», — подчеркнул спикер ЗСК.

Также на сессии Заксобрания рассмотрят поправки в краевые законы о налоге на имущество организаций, о господдержке инновационной отрасли — предполагается, что последний приведут в соответствие с федеральным законодательством.

«Одно из важных решений, которое планируем принять в ходе пленарного заседания,— расширение "зеленого пояса" Туапсинского района. Тем самым мы продолжаем работу по созданию комфортных условий для жизни в кубанских муниципалитетах, улучшению экологической обстановки»,— прокомментировал Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин

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